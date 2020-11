Das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) kämpft um das Leben eines alten Katers: Am Abend des 23. November wurde das ca. 15 Jahre alte, blinde Tier in die Einrichtung gebracht. Den Findern zufolge lag er in einem Straßengraben. Die tierärztliche Erstuntersuchung und Röntgenbilder zeigen, dass sein ganzer Körper von Schrotkugeln regelrecht durchsiebt ist.