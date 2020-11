Rose: „Wir können viel in die für uns richtige Richtung drehen“

So etwas wie in der Europa League im Vorjahr, als gegen Basaksehir Istanbul ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht hätte, die Borussia aber höchst unglücklich mit 1:2 verlor, soll sich in diesem Jahr angesichts der exzellenten Ausgangslage nicht wiederholen. Trainer Marco Rose forderte in diesem Punkt eine Weiterentwicklung seines in der Königsklasse noch unbesiegten Teams. „Wir können viel in die für uns richtige Richtung drehen. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, sagte der ehemalige Salzburg-Coach.