Die über Nacht mit dem Film „Precious - Das Leben ist kostbar“ berühmt gewordene Schauspielerin zeigte in einem Video ihren Verlobungsring her. Hinter ihr steht Frankel, der lachend in die Kamera ruft: „Aaaaah. Ich habe ihr einen Ring an den Finger gesteckt. Wir sind verlobt!“ Das überglücklich wirkende Paar ist seit 2019 zusammen.