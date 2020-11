Die FCC hatte im Juli ZTE und den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft. Damit müssen Kunden in ländlichen Gebieten Ausrüstung der beiden Firmen aus bestehenden US-Netzen entfernen und ersetzen. Zudem dürfen sie keine Subventionen aus einem Staatstopf in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar (etwa 7,2 Milliarden Euro) zum Kauf von Ausrüstung mehr in Anspruch nehmen.