Beim Wiederbeginn nach der Coronapause in der „Bubble“ in Orlando hatte Pöltl in Abwesenheit von Routinier LaMarcus Aldridge (Schulterverletzung) als Center in der Startformation agiert. Österreichs erster NBA-Profi kam dabei in acht Spielen durchschnittlich auf 8,3 Punkte, 8,1 Rebounds und 1,4 Blocks. Seine Vertragsverlängerung war seit Samstag festgestanden. Pöltl geht in seine fünfte NBA-Saison. Das Teamtraining beginnt am 1. Dezember.