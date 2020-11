Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte das gemeinsame Papier der schwarz-gelben Landesregierung, das Reuters vorliegt, am Dienstag an Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-Konferenz, Berlins Bürgermeister Michael Müller, geschickt. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass die Nutzung der Warn-App weiter freiwillig sein sollte. Kritiker der App hatten davor gewarnt, dass etwa Restaurants am Ende die Nutzung zur Voraussetzung für einen Eintritt machen könnten. Die NRW-Landesregierung will den entgegengesetzten Weg gehen und eher ein Anreizsystem für die Nutzung anbieten.