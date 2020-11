Kim Han Sol eigentlich an erster Stelle der Erbfolge

Kim Han Sol steht in der Erbfolge in der nordkoreanischen Diktatur eigentlich an erster Stelle - noch vor Machthaber Kim Jong Un. Doch der ermordete Vater war schon 2001 in Ungnade gefallen, weil er heimlich Disneyland in Tokio besuchen wollte - so wurde Kim Jong Un schließlich der Herrscher über Nordkorea.