Kerzen haben speziell in der kalten Jahreszeit ihren ganz besonderen Reiz: Das dachte sich wohl auch eine 23-Jährige aus Liezen. Nachdem sie eine Kerze in einem Glasgefäß in das Schlafzimmer ihrer Wohnung gestellt hatte, war diese gegen Mitternacht abgebrannt und erloschen. Kurze Zeit später bemerkte die junge Ennstalerin, die das Zimmer kurz verlassen hatte, aber eine starke Rauchentwicklung und einen kleinen Brandherd unter der Kommode, auf der die Kerze stand.