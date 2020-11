Bei all dem, was Sie gemacht haben, was reizt Sie am meisten?

Mein Herz schlägt einfach für die Schauspielerei, das war schon mit 14 so, als ich in der Jugendtheatergruppe war, und das ist auch heute so. Das ist meine größte Leidenschaft. Ich drehe auch gerade in Berlin die zweite Staffel der ZDF-Serie „Blutige Anfänger“.