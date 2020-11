Silvesterpfad in Wien bereits abgesagt

In Wien werden private Silvesterfeuerwerke heuer jedenfalls verboten sein - was sich nicht von der Situation in den vergangenen Jahren unterscheidet. Denn im Ortsgebiet in Wien - also so gut wie überall - ist das Zünden von Knallern und Raketen grundsätzlich nicht erlaubt. Lediglich harmlosere Pyrotechnik (Kategorie F1) ist gestattet. Das Verbot, das gerne auch ignoriert wird, wird von der Polizei kontrolliert. Das große offizielle Feuerwerk ist hingegen üblicherweise Teil des Silvesterpfads. Die kommende Silvesternacht macht hier jedoch eine Ausnahme: Das leuchtende Spektakel wurde, so wie auch der Pfad selbst, bereits abgesagt.