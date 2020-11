Der Streit in den Alpenländern um die heurige Skisaison während der Corona-Krise spitzt sich immer mehr zu. Nachdem der italienische Vorstoß das Skifahren zu Weihnachten in ganz Europa zu verbieten in Österreich auf wenig Gegenliebe gestoßen war, erhielt Rom am Dienstagabend Rückendeckung vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. „Es scheint unmöglich, eine Wiedereröffnung für die Feierlichkeiten zum Jahresende in Betracht zu ziehen“, sagte er und fügte hinzu, dass er sich ein Aufsperren der Skigebiete erst im Jänner vorstellen könne.