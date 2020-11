„Ich kenne und schätze Vedad seit vielen Jahren - als Spieler wie als Mensch. Leider hat es hier auf Schalke nicht so gepasst, wie wir uns das gemeinsam versprochen haben. Ausdrücklich betonen möchte ich, dass der emotionale Ausbruch im Training am vergangenen Sonntag überhaupt nichts mit dieser Entscheidung zu tun hat - so etwas passiert im Fußball.“ Im Training am Sonntag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Stürmer und Co-Trainer Naldo.