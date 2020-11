Besorgte Autofahrer hatten am Dienstag gegen Mittag die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert, weil ein verirrter Schwan auf der Südautobahn herumgewatschelt war. Der große Vogel war in großer Gefahr. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte sofort aus, sicherte das Tier - dafür haben die Männer sogar ein eigenes Einsatzfahrzeug mit Fangnetzen und anderen Utensilien - und brachte es zurück in den sicheren Wörthersee.