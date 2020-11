Salzburg-Trainer Jesse Marsch will die zahlreichen Ausfälle in der Defensive von Bayern München vor dem Gastspiel beim Champions-League-Titelverteidiger am Mittwoch (21.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nicht überbewerten. „Ich habe gehört, dass viele Spieler vielleicht nicht verfügbar sind. Aber am Ende ist der Kader dieser Mannschaft großartig“, erklärte Marsch am Dienstagabend in seiner Pressekonferenz. „Sie haben so viel Qualität und einen breiten Kader.“