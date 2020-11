Opfer in Waldstück abgelegt

Abgespielt hat sich dies am Abend des 7. Juli in der Franz-Josef-Straße in Zell am See. Beim dort abgestellten Mercedes des Opfers. Der mutmaßliche Schütze, ein in U-Haft sitzender Niederländer (30), soll sein Opfer danach in den Wagen verfrachtet haben. Und wieder den Abzug der Walther PK betätigt haben, meinte das Opfer im Verhör. Dabei streifte ein Projektil den Kopf. Daraufhin soll der Niederländer sein Opfer weggefahren haben - etwa zehn Kilometer weit bis nach Piesendorf. Dort legte er es in einem Waldstück ab, und fuhr wieder zurück.