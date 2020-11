Anlauf Nummer vier - heute müssen die Hartberger über ihren Schatten springen! Dreimal hat der TSV mit der Austria im Pokal die Klingen gekreuzt - dreimal war Endstation. Aber die Hoffnung auf die Achtelfinal-Überraschung gegen den Rekord-Cupsieger heute (17.15) in der Generali-Arena lebt - denn in den letzten drei Liga-Duellen mauserte sich die Schopp-Elf zum Albtraum für die Violetten. Vor drei Wochen feierten Tadic und Co. einen 2:1-Sieg, davor raubten sie den Wienern im Europa-League-Play-off (3:2/0:0) die letzte Chance aufs Europacup-Ticket.