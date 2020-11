Eine Spezialeinheit rückte an und zerstörte eine Stahltür und ein Fenster, um zum Verlies zu gelangen. Nach der Befreiung konnte der Bub seine Eltern wieder in die Arme nehmen. Doch welche mentalen Folgen die 52 Tage nach sich ziehen, ist noch unbekannt. Der Schüler und seine Eltern befinden sich in psychologischer Behandlung.