Der TSV Hartberg denkt an ein neues Stadion - diese Meldung sorgt für Aufsehen in der Fußball-Bundesliga. Doch ob ein ganz neues Projekt, das (nach Rieder Vorbild) an die 15 Millionen Euro kosten würde, tatsächlich vom Verein mit Investorenhilfe umgesetzt wird, steht in den Sternen. Fakt ist, dass im Zuge des Laufbahn-Neubaus in der Profertil-Arena eine Großlösung her muss.