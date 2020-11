Rückbau-Förderung

Ist so ein Vorgarten-Umbau einmal bewilligt worden, und es gab Zeiten, da ließ man das leider allzu oft durchgehen, kann man nichts dagegen machen. Teilweise sind die Parkplätze aber illegal errichtet worden - „dann müssen sie rückgebaut werden“, betont Nagl. Wer das freiwillig tut, bekommt eine Förderung von 100 Euro pro Quadratmeter aus dem Altstadterhaltungsfonds. Bisher wurde dieses Angebot jedoch nur in einigen wenigen Fälle angenommen: Laut der Abteilung für Grünraum sind so gerade einmal 200 Quadratmeter wieder begrünt worden.