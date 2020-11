Der Weg zum Stich: Von Tag zu Tag sickern mehr Informationen zum lange herbeigesehnten Start der Corona-Impfungen. Am Weg zum rettenden Stich ist allerdings noch viel zu erledigen. Vor allem muss der Impfstoff genehmigt werden. Danach geht es unter anderem um die Logistik bei der Verteilung - der Biontech-Pfizer-Impfstoff etwa muss bei minus 80 Grad angeliefert und gelagert werden. Größte Herausforderung bleibt freilich die Impf-Logistik. Sind doch Hunderte Impfstationen notwendig, um rasch möglichst viele Österreicher zu immunisieren. In der ersten Phase werden vor allem ältere Menschen drankommen, danach das Betreuungspersonal in Heimen und Spitälern, weiters Polizei und Lehrer, ehe ab April die breite Masse den erlösenden Stich angeboten bekommt. Ob das alles in Österreich logistisch geschafft wird? Da haben viele nach den Erfahrungen der letzten Monate und angesichts der Diskussionen um die Schnelltests im Dezember nicht ganz unberechtigte Zweifel.