Zwei Profifußballer sorgten für einen Eklat in Italien. Während das ganze Land sich im Lockdown befindet, reiste Milan-Mittelfeldregisseur Hakan Calhanoglu (26) zu seinem Kollegen aus der türkischen Nationalmannschaft, Merih Demiral (22). So ein Treffen ist derzeit in Italien aufgrund der Ansteckungsgefahr verboten, daher gingen im Internet schnell die Wogen hoch.