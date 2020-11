Fläche im Hafen

Die A26-Verantwortlichen haben sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach einer adequaten Fläche gemacht und wurden schließlich dank der Linz AG im Linzer Hafen fündig. Da der Platzbedarf für die zu errichtende Hängebrücke um einiges geringer sein soll, ist man seitens der Asfinag mit der Lösung zufrieden. „Wir sind darüber nicht unglücklich, da wir beim A7-Vormontageplatz das wasserrechtliche Risiko tragen mussten, was bei der A26 nun nicht mehr der Fall ist“, so Pöcheim.