„Ich verstehe Leute nicht, die so etwas machen“, ist Felicitas Mayr (32), die Besitzerin von „Pepper“, geschockt. Ihr Papa war am Montag mit dem Hund im Bereich der Kreuzung Hofwiese in Kremsmünster spazieren, als das Tier plötzlich nach einem Stück Fleisch schnappte. „Vor etwa einem Jahr waren dort Kugeln mit Glasscherben ausgelegt“, erzählt Mayr. Ihr Vater konnte „Pepper“ das Fleisch aus dem Mund reißen, trotzdem fuhr Mayr mit ihm in die Tierklinik Sattledt. Dort stellte der Tierarzt fest, dass das Fleisch ziemlich sicher mit Rattengift präpariert worden war.