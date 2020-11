„Oberösterreich bei weitem vorne“

Gegenteilig sieht man es im Büro von Landesrat Markus Achleitner, ÖVP, in der Gesamtbetrachtung: „Oberösterreich hat bei den bisher zugesagtenFörderungen bundesweit die meisten Mittel (276,4 Millionen €) für die meisten Projekte (296) abgeholt. Insgesamt werden im Zeitraum 2018 bis 2022 406 Millionen € öffentliche Mittel (Land, Bund und EU) in denGlasfaserausbau in Oberösterreich investiert“, so die bisherige Bilanz.