124 Betten in Rehas

Um die Situation in den Spitälern zu entschärfen, werden ab 1. Dezember 3 Medizinische Versorgungseinrichtungen (MVE) in Betrieb gehen. Die Rehaklinik Enns, das Krankenhaus der Kreuzschwestern in Sierning und das Therapiezentrum Gmundnerberg werden in diese Ausweichquartiere umgewandelt. Insgesamt erhält man 124 Betten für Covid-Patienten, die „keine Akutbetreuung mehr brauchen, aber noch nicht nach Hause entlassen werden können“, schildert Haberlander. Reha-Patienten, die bisher hier Behandlung bekamen, werden in andere Kliniken verlegt. Die MVEs „bieten den Spitälern die Möglichkeit, wieder teils Regelbetrieb aufzunehmen“, hofft Harald Schöffl von der Gesundheitsholding.

Auf „Krone“-Anfrage heißt es aus der Gesundheitsholding: „Zwischen 15. Oktober und gestern wurden 20,4 Prozent der Operationen abgesetzt.“