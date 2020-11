„In Ebelsberg am Kasernenareal tut sich endlich was, fahren die Bagger auf“, dachte dieser Tage so manch Zaunkiebitz beim Blick ins Innere des ehemaligen Militär-Standorts. Doch wie sich nun herausstellte, handelte es sich dabei nur um Vorarbeiten, wurden die alten, nicht denkmalgeschützten, Werkstätten abgerissen.