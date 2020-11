Als Mutter einer achtjährigen Tochter muss sich zudem noch um den Nachwuchs kümmern. „Bei uns ist es derzeit so, dass Sofias Papa und ich uns im 3-Tage-Rhythmus die Homeschooling-Aufgaben teilen“, verrät sie und ist erleichtert, Unterstützung zu haben. „Da auch die Buchhaltung erledigt werden will, bin ich froh, dass ich sie in Ruhe erledigen kann, wenn sie beim Papa ist.“