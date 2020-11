In Äthiopien soll eine Jugendbande aus der abtrünnigen Tigray-Region nach Angaben von staatsnahen Menschenrechtlern bei einem Massaker mindestens 600 Zivilisten getötet haben. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 9. November in Mai Kadra, wie die von der Regierung besetzte Äthiopische Menschenrechtskommission am Dienstag mitteilte. Die Bande soll mithilfe örtlicher Sicherheitskräfte gehandelt haben.