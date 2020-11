Der Porsche Taycan ist bereits Rekordhalter in einigen anderen Disziplinen: 24-Stunden-Dauerfahrt über 3425 Kilometer auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nardò, Klassenbestzeit von 7:42 Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife und 26-maliger Sprint aus dem Stand auf 200 km/h auf dem Flugplatz in Lahr.