Rapid muss beim Europa-League-Auswärtsspiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr MEZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Dublin gegen Dundalk weiter auf seinen Trainer Dietmar Kühbauer verzichten. Der 49-jährige Burgenländer „fliegt krankheitsbedingt leider nicht mit nach Irland“, teilte Österreichs Fußball-Vizemeister am Dienstagnachmittag mit.