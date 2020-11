Rea Garvey ist weder aus den Charts, noch aus deutschen Musik-TV-Shows wegzudenken. Nun steht sein neues Album „Hy Brasil“ in den Starlöchern. Warum das nichts mit Brasilien zu tun hat, warum er während des Lockdowns in ein Loch gefallen ist und was er vom Social-Media-Account seiner Tochter hält? Sasa Schwarzjirg bat ihn zum Interview.