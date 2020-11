Die Bergrettung Villach wurde Dienstagvormittag in einen Wald oberhalb der Ossiacher See Süduferstraße gerufen - dort hatte sich ein 28 ahre alter Mann schwer am Fuß verletzt. Neben drei Kameraden der Bergrettung trafen bald auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes sowie eine Notärztin am Unfallort ein.