Erinnerungslücken nach Alkoholkonsum

Der Verdächtige zeigte sich bei seiner Vernehmung am Diensttagvormittag reumütig und gab an, dass er sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt an nichts mehr erinnern könne. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.