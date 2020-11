Diesen müsste man eine bessere Alternative zum Auto bieten, wenngleich Stadler betont: „Wir haben bei den Parkplätzen noch Kapazitäten. Zusätzlich entstehen durch Projekte weitere Tiefgaragenplätze.“ In der Stadt selbst habe man den LUP zu einem Vorzeigemodell entwickelt. „5,3 Millionen Leute nutzen das Angebot pro Jahr. Mit der Erweiterung der Fahrzeiten bis spät am Abend haben wir das System verbessert“, so Stadler. Zudem arbeite die Stadt daran, Radfahrer-freundlicher zu werden. „In den nächsten fünf Jahren werden wir eine Million Euro in die Radinfrastruktur investieren.“