Der Salesianerpater Johann Kiesling erlebt das tagtäglich vor Ort. Der Geistliche – trotz seiner 86 Jahre unermüdlich im Einsatz – betreut in einem 15.000 Quadratkilometer großen Gebiet in der Demokratischen Republik Kongo 700 Kinder: „Es gibt hier kaum Straßen, von sauberem Wasser oder sanitären Einrichtungen ganz zu schweigen“, berichtet Kiesling in dem Hilferuf, der die Salesianer-Pfarre in Amstetten erreichte, wo der Pater bestens bekannt ist.