Mit „Darq: Complete Edition“ bringen Publisher Feardemic und Indie-Entwickler Unfold Games ihr gefeiertes Grusel-Puzzle-Game inklusive der beiden bisher erschienen Erweiterungen „The Tower“ und „The Crypt“ am 4. Dezember nicht nur erneut auf den PC (via Steam und GOG), sondern erstmals auch auf PS4 und Xbox One. Versionen für PS5, Xbox Series X|S sowie Switch sollen im Frühjahr 2021 folgen. Im Mittelpunkt des Spiels steht Protagonist Lloyd, der die Gesetze der Physik „verbiegen“ muss, um aus seinem Albtraum zu erwachen und diesem so zu entfliehen.