Es war einmal in Innsbruck“ – mit dem Titel seines Buches (Verlag der Wagner'schen Universitätsbuchhandlung) weckt Autor Peter Walder-Gottsbacher Sehnsüchte. Mit dem speziellen Blick eines „Zuagroasten“ machte sich der seit 1990 in Tirol lebende Autor für seinen Bildband auf die Suche nach vergessenen Geschichten und verblassten Fotos, die von einem Innsbruck erzählen, das heute kaum noch jemand so kennt.