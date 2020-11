„Zahlen zeigen uns nur die Vergangenheit“

Weiters müsse man sich laut Steiniger mehr „auf die Zukunft“ konzentrieren, als auf die gegenwärtigen Zahlen. Denn: „Die Infektionszahlen zeigen uns eigentlich nur die Vergangenheit an. Wir sehen den Effekt der Maßnahmen mit einer Verzögerung von ein bis zwei Wochen.“ „Das Ziel müsse es sein, dass wir so weit in die Zukunft blicken, dass wir vorhersagen können, was in ein, zwei Wochen tatsächlich passiert.“