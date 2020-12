Wasserfest wie die Smartphones aus Samsungs Galaxy-S-Reihe ist der große Tablet-Bruder nicht, man sollte also von Ausflügen in nasse Umgebungen absehen. Etwas scharfkantig ist Samsungs High-End-Tablet auch - das wird nicht jedermanns Sache sein. Die Haltemagneten an der Seite und der Geräterückseite, an denen der Eingabestift geparkt wird, könnten stärker sein. Ansonsten ist es aber ein haptisch hochwertiges Gerät, dem man in der Praxis wohl eine Hülle gönnen und so die etwas aus dem Gehäuse hervorstehende Kamera besser schützen wird.