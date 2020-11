„Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten“

„Dennis ist fit, aber nicht in unserer Auswahl. Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich konzentriere mich lieber auf die Spieler, die mir zur Verfügung stehen“, schildert Brügge-Coach Philippe Clement gegenüber dem „Nieuwsblad“.