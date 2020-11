„Heiterkeit und Wärme“

Alfons Haider wird zusätzlich mit den Pensionisten eine Weihnachtsshow aufnehmen, die am 24.12. zwischen 15:00 und 16:00 Uhr in ganz Österreich online gestreamt wird. „Gerade in dieser fordernden Zeit ist es mir ein persönliches Anliegen, ein bisschen Heiterkeit und Wärme in die Wohnzimmer jener Menschen zu bringen, die jetzt besonders unter Einsamkeit leiden“, so Alfons Haider. Natürlich wird bei dieser Gelegenheit auch der neue Hit „Tanz!“ aus dem Musical „Onkel Harry“ live gesungen!