Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Notebook-Displays nicht im 16:9-Breitbildformat, sondern in 4:3 mit deutlich mehr Arbeitsfläche in der Vertikale. Huawei macht Menschen, die solche Formfaktoren vermissen, mit dem Matebook X ein Angebot: Ein äußerst mobiles 13-Zoll-Notebook mit hochauflösendem 3:2-Bildschirm, genug Rechenleistung und laut Hersteller bis zu 15 Stunden Laufzeit. Das optimale Arbeitsgerät?