Der FC Zürich hat von den jüngsten zwölf Meistertiteln mit Ausnahme von 2011 und 2017 gleich zehn gewonnen und ist mit insgesamt 22 Titeln auch Schweizer Rekordchampion. Den Cup gewann das am 24. April 1970 noch als SV Seebach Zürich gegründete Frauenteam insgesamt 14 Mal, in der Champions League war bisher das Achtelfinale das Maximum. Nach einem kurzen Intermezzo als eigener Verein FFC Zürich (2005 bis 2008) schloss sich der Frauen-Club schließlich im Sommer 2008 dem FC Zürich an.