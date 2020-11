Jetzt kontert Griezmann. „Ich habe mich lange mit vielen Dingen abgefunden. Es reicht mir jetzt aber. Es ist ermüdend, jeden Morgen schlechte Nachrichten zu lesen“, so der französische Weltmeister in einem von der „Marca“ veröffentlichten Interview mit Jorge Valdano in einer Folge von „Universo Valdano“. „Leo weiß, dass ich viel Respekt und Bewunderung für ihn habe“, stellt Griezmann klar.