Die EU-Kommission will am Mittwoch einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Moderna abschließen, um sich bis zu 160 Millionen Dosen von dessen Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus zu sichern. Klinische Tests hätten gezeigt, dass der Impfstoff höchst wirksam sein könnte, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Wenn sich dies erweise, würden alle EU-Länder zur gleichen Zeit, im Verhältnis zur Einwohnerzahl und zu denselben Konditionen den Impfstoff erhalten.