Aus der Reiseenduro in den Bobber

Der Parallel-Twin misst 1084 ccm und ist damit mehr als doppelt so groß wie das 471-ccm-Aggregat in der CMX500. Er stammt aus der Africa Twin, wurde aber für den Cruiser-Einsatz adaptiert. Die Leistung wurde von 102 auf 87 PS gestutzt, das maximale Drehmoment von 105 auf 98 Nm reduziert, die aber bereits bei 4750 Touren anliegen. Größere Massenträgheit durch Erhöhung der Schwungmasse um 32 Prozent soll für ein gutes Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen und starken Durchzug sorgen. Von der Africa Twin stammt auch die Kurbelwelle mit 270° Hubzapfenverssatz und unregelmäßiger Zündfolge. Auspuffsystem, die Ventilsteuerung und -hub wurden ebenso verändert.