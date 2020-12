Danach die Haare am Oberkopf zu einem Mittelscheitel teilen und die Haarlänge weit unten am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden. Nun eine kleine Haarsträhne um das Gummiringerl wickeln und mit einer Haarklammer gut fixieren. So ist das Gummiband nicht mehr zu sehen.