Einen neuerlichen Höchststand an Corona-Patienten haben am Dienstag die Kärntner Spitäler verzeichnet. 412 Menschen mit Corona-Infektion - 23 mehr als am Vortag - wurden laut Landespressedienst in einem Krankenhaus behandelt, 35 von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Elf Menschen starben an oder mit einer Coronavirus-Infektion. 261 Neuinfektionen wurden in einem PCR-Test festgestellt, weitere 119 mittels Antigentest.