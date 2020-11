Auf einem Firmenareal im niederösterreichischen Traiskirchen haben zwei Männer am Montag mit Waffen hantiert und auf Holzkisten sowie Tafeln geschossen. Am Gelände wurden Polizeiangaben zufolge neun Jagdgewehre, Munition, zwei Pfeffersprays und 53 Messer entdeckt. Sichergestellt wurde an Ort und Stelle auch eine geringe Menge Kokain. Die Beschuldigten im Alter von 46 und 52 Jahren, die gemeinsam mit drei weiteren Personen angetroffen worden waren, bestritten die illegalen Aktionen.