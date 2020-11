In 33 Partien schoss der Däne vier Tore und gab drei Assists. In dieser Saison gelang ihm noch keine einzige Vorlage und auch kein Treffer. Er soll sich in Mailand nicht wohlfühlen, manche Experten, wie Andrea Di Caro von der „Gazzetta“ beschreiben ihn als einen Fremdkörper in der Conte-Mannschaft. Auch gegen Genoa (unten im Bild) enttäuschte er und wurde ausgewechselt.